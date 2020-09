In occasione di grandi eventi con più di 1000 persone, come concerti, rappresentazioni teatrali, congressi, eventi sportivi, sia all’interno che all’esterno, deve essere presentato un piano di protezione COVID-19. Ogni manifestazione deve essere autorizzata dal Cantone.

Qualora non dovessero essere rispettate le normative, oppure dovesse mutare la situazione epidemiologica, il Cantone si riserva il diritto di poter revocare il permesso rilasciato o emanare ulteriori limitazioni.

In considerazione dell’imminente stagione invernale, l’Ufficio dell’igiene pubblica cantonale e il Dipartimento dell’economia pubblica e socialità prevedono incontri regolari con le associazioni legate all’economia, al turistico, al settore alberghiero, alla ristorazione e all’edilizia. I colloqui serviranno per favorire lo scambio di informazioni e per pianificare le varie grandi attività legate turismo invernale nei Grigioni.