Il Consiglio federale potrebbe autorizzare lo svolgimento di grandi eventi a partire da luglio fino alla fine di agosto. Da settembre in poi potranno invece essere consentiti eventi con un massimo di 5.000 partecipanti. Secondo un’anticipazione del settimanale «Sonntags Blick», il capo del dipartimento federale dell’Interno Alain Berset presenterà una prima bozza in questo senso già mercoledì agli altri membri dell’Esecutivo. Tutto dipenderà, come sempre, dall’andamento epidemiologico, ma la bozza ipotizzata da Berset procede verso l’ottimismo e se la proposta dovesse venire effettivamente accettata, i sette saggi si riserveranno il diritto di apportare le dovute correzioni. «La pianificazione dovrebbe iniziare il più rapidamente possibile», scrive il «Sonntags Blick», in questo modo gli organizzatori avranno diritto al risarcimento in caso di un successivo divieto.