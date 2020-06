Reporter senza frontiere (RSF) avverte in uno studio sul pericolo di una censura privata esercitata dai giganti di Internet. Anche nel caso del sostengo statale ai media occorre evitare interferenze con le libertà di espressione e di stampa. Lo studio pubblicato oggi è stato finanziato dall’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). L’obiettivo: esaminare una ipotetica regolamentazione del dibattito sui media online dal punto di vista del diritto svizzero, scrive RSF in una nota. Disinformazione, messaggi di odio, tentativi di manipolazione attraverso i «bot» e «account» fasulli sono fenomeni dilaganti su Internet. Tutti questi fattori rappresentano una sfida se si vuole assicurare un dibattito pubblico aperto, libero e diversificato. Secondo l’autore dello studio - il segretario generale di RSF Svizzera Denis Masmejan - questa sfida può essere affrontata solo assicurando il primato della libertà di espressione e della libertà di stampa. Libertà che vanno protette da possibili interventi statali e dalle distorsioni causate dalle piattaforme online.

Regolamentazione delicata delle piattaforme

Secondo lo studio, regolamentare con una legge la politica di moderazione o le regole di utilizzo delle piattaforme online sarebbe un intervento alquanto «delicato». In molti casi ciò equivarrebbe a dare ai giganti di Internet il potere «inappropriato» di discriminare arbitrariamente affermazioni considerate legali o illegali, in una forma di «censura privata» che avrebbe l’unico scopo di limitare i rischi legali o di reputazione. La regolamentazione deve invece contrastare il pericolo della censura privata e astenersi da misure che prevedano il controllo dei contenuti. Ciò vale in particolare quando l’illegalità di un contenuto dipende dal contesto o da un equilibrio di interessi. Tra le misure prese in considerazione, lo studio si è concentrato sulla trasparenza degli algoritmi. Ciò rappresenta un requisito indispensabile per garantire la neutralità politica, ideologica e religiosa delle piattaforme e promuovere il diritto a un’informazione affidabile in rete. Questi sono anche gli obiettivi del Partenariato per l’informazione e la democrazia, avviato dal segretariato internazionale di RSF e al quale la Svizzera ha aderito nel 2019 insieme a una trentina di Stati.

Vietare «bot» e «account» fasulli

RSF raccomanda inoltre di evitare il ricorso a «bot» e «account» fasulli in occasione delle campagne per le votazioni popolari. Un divieto andrebbe preso in questo caso in considerazione, sempre che sia tecnicamente applicabile. Secondo la legge in vigore, le autorità sono infatti tenute a reagire e a correggere i fatti se vengono diffuse in rete informazioni evidentemente false.

Aiuti statali necessari, ma...

Un altro aspetto approfondito dallo studio è quello degli aiuti finanziari dello Stato a media. Un sostegno considerato «necessario», soprattutto in questa fase di passaggio al digitale. Questi aiuti servono a tutelare il diritto del pubblico a informazioni pertinenti, diverse e affidabili. Ma occorre garantire il pieno rispetto della libertà editoriale senza esercitare la minima influenza sui contenuti.