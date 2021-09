SUVA ha investigato più di 2200 casi sospetti l’anno scorso e ha impedito pagamenti ingiustificati per 12,6 milioni di franchi.

Dei circa 222.000 casi in cui è stata versata un’indennità giornaliera nel 2020, SUVA ha indagato su 2236 casi sospetti: quasi un quarto in più rispetto all’anno precedente. Il numero di casi chiusi con sospetti confermati è sceso da 520 a 478. L’importo medio risparmiato per caso è stato di 26.360 franchi rispetto ai 34.7000 franchi del 2019.

La ragione del calo è legata alle condizioni quadro più difficili a causa della pandemia, che ha reso i chiarimenti più difficili o impossibili in alcuni casi, ha detto il comunicato. La tendenza verso nuovi modelli di frode, tuttavia, rimane. Solo pochi anni fa, l’immagine del classico truffatore di assicurazioni era dominante, secondo SUVA: un individuo, fornendo informazioni false o incomplete, riceveva prestazioni in denaro come indennità giornaliere o pensioni a cui non aveva diritto. Ora invece, gli abusi stanno diventando sempre più variegati. Medici e ospedali, ad esempio, sono stati sorpresi a fatturare occasionalmente ore e servizi fittizi. SUVA cita il caso di un medico che fatturava per più di 24 ore lavorative al giorno ed emetteva fatture quando era in vacanza.

«Questo è dannoso non solo per chi paga i premi, ma per l’intero sistema sanitario», ha affermato la cassa d’assicurazione contro gli infortuni , pur sottolineando che la stragrande maggioranza del settore sta fatturando correttamente. Dall’introduzione della lotta contro gli abusi nel 2007, più di 194 milioni di franchi di pagamenti ingiustificati sono stati evitati.

