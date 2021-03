La Commissione europea ha dato il via libera al farmaco della Roche Evrysdi (risdiplam) per il trattamento dell’atrofia muscolare spinale (SMA) di tipo 1, 2 e 3 in pazienti a partire dai due anni di età. La patologia, che colpisce un neonato su 10.000, provoca una debolezza muscolare, una perdita delle capacità motorie ed è la principale causa genetica di morte nei neonati.

L’omologazione nell’Unione europea si basa sui due studi clinici Firefish e Sunfish, ha comunicato oggi il gigante farmaceutico basilese. Roche indica di lavorare per garantire la disponibilità del suo trattamento e il suo rimborso nei paesi dell’Unione europea (Ue). Il farmaco sarà disponibile in Germania nei «prossimi giorni» e in Francia all’inizio di aprile.

Evrysdi è stato omologato in agosto dalla Food and Drug Administration (FDA), l’autorità americana di controllo dei medicinali, per il trattamento di adulti e bambini a partire da due mesi. Il farmaco, che può essere somministrato a casa, era oggetto di una raccomandazione in tal senso dalla fine di febbraio da parte del principale comitato consultivo dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA).

