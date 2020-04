Ewag, società leader nella produzione di macchine utensili ad alta precisione con sede a Etziken (SO), prevede di tagliare 78 posti su 133, come precisa una nota odierna dell’associazione Angestellte Schweiz (Impiegati svizzeri).

Una portavoce dell’impresa, raggiunta da Keystone-ATS, ha preferito non esprimersi finché saranno in corso le consultazioni con i rappresentanti dei lavoratori.

La riduzione dell’organico è la conseguenza anche della fusione col futuro proprietario dell’azienda, ossia la Fritz Studer SA di Steffisburg (BE). Entrambe le società fanno parte della United Grinding Holding attiva a livello mondiale. Angestellte Schweiz chiede a Ewag di formulare un buon piano sociale, particolarmente in un momento difficile come questo.