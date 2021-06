In quanto consigliere di amministrazione di una società, Ziegler nel periodo 2013-2016 ha ripetutamente confidato a un secondo imputato - condannato a 12 mesi con la condizionale e una multa da 8000 franchi - segreti commerciali che non era autorizzato a divulgare, in particolare riguardo alla vendita di una società affiliata straniera. Per quanto fatto il dirigente ha ricevuto 150’000 franchi.

Ancora più ampio - pari a 2 milioni di franchi - sarebbe il guadagno avuto per altri comportamenti scorretti: in qualità di membro del consiglio di amministrazione (Cda) di quattro aziende quotate in borsa e di consulente per altre due imprese avrebbe ripetutamente sfruttato le conoscenze privilegiate per operazioni sui titoli di un totale di undici società.