I telefoni dei separatisti catalani sarebbero stati spiati dalla Spagna. Fra le vittime, l’ex deputata Anna Gabriel, rifugiata a Ginevra. Il sospetto è che sia stata controllata anche mentre si trovava in Svizzera.

Secondo il suo avvocato Olivier Peter, contattato oggi dall’agenzia Keystone-ATS, se le autorità spagnole non hanno fatto domanda di assistenza alla Svizzera per un tale atto, «ci dovrà essere l’apertura di un procedimento penale». Se lo Stato spagnolo ha ascoltato un telefono nella Confederazione senza autorizzazione, «la trovo una cosa problematica e illegale», ha detto.

Il caso è stato portato ala luce ieri dal quotidiano britannico «The Guardian» e riguarderebbe un «programma spia» venduto dal gruppo israeliano NSO solamente a governi per tracciare terroristi e criminali. «Abbiamo sospetti» in proposito, ha affermato ancora Peter: «Il fatto che i servizi segreti spagnoli non abbiano negato, secondo noi conferma tutto».