L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ha avviato un’indagine contro un ex quadro della banca Julius Bär in relazione a un caso di riciclaggio di denaro. La FINMA ha inoltre ammonito per iscritto due altre persone e ha rinunciato all’apertura di un procedimento nei confronti di un quarto dirigente del gestore patrimoniale. Tra di loro c’è anche l’ex Ceo di Julius Bär, Boris Collardi. Lo ha annunciato il suo attuale datore di lavoro, la banca privata Pictet.