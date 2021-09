L’iniziativa popolare «Contro l’esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili» (Iniziativa correttiva) è stata ritirata. Dopo il Consiglio degli Stati, oggi il Nazionale ha infatti sostenuto il controprogetto indiretto proposto dal Governo, inasprendolo, ciò che ha portato i promotori a far cadere le loro richieste.

Quest’ultima voleva garantire il controllo e la partecipazione democratica e impedire l’esportazione di materiale militare in Paesi teatro di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani o di guerre civili. Prevedeva che i criteri di autorizzazione per l’export, oggi disciplinati a livello di ordinanza, venissero iscritti nella Costituzione.

Il testo era sostenuto dalla sinistra, ma anche dai Verdi liberali. Nel corso del lungo dibattito, svoltosi in gran parte lunedì, diversi oratori di questi schieramenti hanno ricordato una serie di recenti «incidenti» che hanno permesso ad armi svizzere di giungere in zone di guerra, gettando cattiva luce sulla Confederazione. Critiche sono state mosse anche al Governo e ai suoi tentativi di allentare le norme in vigore, ciò che ha portato a una levata di scudi nella società civile nel 2018, scaturita in questa iniziativa.