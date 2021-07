I rifiuti elettronici dovrebbero essere inclusi tra le esportazioni soggette ad autorizzazione. È quanto auspica una lettera in tal senso firmata oggi ad Accra, capitale del Ghana, dalla «ministra» dell’ambiente Simonetta Sommaruga in visita nel Paese africano e il suo omologo, Kwaku Afriyie. Nella missiva, i due Paesi si impegnano per promuovere assieme questo tema a livello internazionale.

I rifiuti elettronici, secondo le intenzioni dei firmatari, dovrebbero poter essere esportati solo verso Paesi che hanno dato il loro consenso preventivo. Per raggiungere tale scopo, andrebbe completato un allegato alla Convenzione di Basilea che regola e definisce quali rifiuti devono essere approvati in anticipo dai Paesi importatori.

La Convenzione di Basilea vuole garantire che i rifiuti pericolosi dei paesi appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) non vengano esportati senza il consenso dei Paesi in via di sviluppo. All’origine del testo vi è il desiderio che Stati che approfittano di materiali pericolosi siano anche responsabili del loro smaltimento. Oggi, la Convenzione di Basilea va molto oltre e regola in linea di principio quali esportazioni di rifiuti sono soggette ad autorizzazione.