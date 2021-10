«Siamo in un processo di approvvigionamento con scadenze fisse e questo potrebbe creare problemi legali», ha detto Amherd in un’intervista trasmessa ieri sera sui siti in lingua tedesca del gruppo Tamedia. Il sito web dei promotori dell’iniziativa inoltre lascia supporre che si opporrebbero anche ad un aereo europeo. «Sono contrari all’acquisto di qualsiasi jet da combattimento», secondo la consigliera federale vallesana. Il testo dell’iniziativa prende di mira l’F-35, ma chiede anche che il bilancio dell’esercito sia ridotto di conseguenza in caso di vittoria alle urne. «In altre parole, se l’iniziativa venisse accettata, non ci saranno soldi per un altro jet», secondo Amherd.