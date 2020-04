Il giorno stesso dell’incidente il comandante di corpo Aldo C. Schellenberg, allora comandante delle Forze aeree, ha ordinato l’assunzione preliminare delle prove, alfine di chiarire i fatti e di accertare se sussistessero i presupposti per ordinare un’istruzione preparatoria. Come indicato dai giudici istruttori nel loro rapporto finale, l’incidente si è verificato nell’ambito di un allenamento al combattimento aereo. Poco dopo il decollo della pattuglia composta da due velivoli dall’aerodromo militare di Meiringen, il pilota che in seguito sarebbe perito nello schianto aveva cercato di stabilire il contatto radar con il velivolo del pilota che lo precedeva (leader), in modo da poterlo seguire per mezzo del radar, non riuscendo però a effettuare questa operazione. Secondo le conclusioni dell’inchiesta, infatti, il velivolo del leader, deviando temporaneamente dalle prescrizioni standard per il volo di salita, era, nel modo di ricerca selezionato, probabilmente fuori dalla zona di rilevamento del radar del secondo velivolo (trailer). In seguito, il pilota del trailer si è messo in contatto con il controllore di volo di Meiringen per ricevere ulteriori ordini. Quest’ultimo gli ha ordinato di salire a una quota di 10 000 piedi (3048 m s.l.m.). Il pilota ha eseguito gli ordini del controllore di volo. 58 secondi dopo quest’ultima comunicazione, il pilota si è schiantato sul fianco ovest dell’Hinter Tierberg, a 3319 metri di quota, circa 11 metri sotto la cresta, rimanendo ucciso sul colpo. Il velivolo è andato completamente distrutto. Secondo le prescrizioni vigenti, la quota minima di volo per il volo strumentale nel settore in cui è avvenuto l’incidente è di 15 000 piedi (4572 m s.l.m.). Presumibilmente il controllore di volo ha dunque indicato al pilota un’altitudine troppo bassa. Altri fattori di natura tecnica potrebbero aver svolto un ruolo di concausa nella dinamica dell’incidente. Una causa ulteriore potrebbe risiedere nel fatto che il leader non ha seguito integralmente le prescrizioni standard previste per il volo di salita.