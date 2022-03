Il titolare di una ditta nel canton Zugo avrebbe rubato un totale di 46.000 litri di benzina fra dicembre 2021 e febbraio 2022. Secondo le autorità competenti, ha usato una carta cliente per fare il pieno 135 volte, non pagando fatture per 88.000 franchi.

Poiché il proprietario dell’azienda aveva dato informazioni fasulle al gestore della stazione di servizio, quest’ultimo non è stato in grado di inviargli il salatissimo conto. Il 25 febbraio è stata dunque presentata una denuncia.

Solo poche ore dopo, l’uomo è arrivato nuovamente alla pompa di benzina con il suo furgone. I dipendenti lo hanno riconosciuto e hanno allertato la polizia, che lo ha arrestato. La procura, si legge in una nota odierna, ha aperto un’indagine penale e chiesto la carcerazione preventiva per il 23.enne.

Oltre alla benzina, l’uomo è accusato di aver sottratto sei litri di additivo per carburante AdBlue. Come se non bastasse, si è scoperto che non possedeva il permesso per il trasporto di carburante e che guidava un furgone in pessime condizioni.