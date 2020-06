Un conducente di un veicolo agricolo rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri a Rothenturm (SZ) ha dovuto resistere per quattro ore prima che un pescatore che si trovava nelle vicinanze si accorgesse di lui e chiedesse aiuto. Lo riferisce oggi la polizia cantonale di Svitto.

