Fabio Regazzi, qual è la sua lettura politica di questo voto?

«Quando si pongono dei quesiti chiari si ottengono delle risposte chiare. A differenza del quesito equivoco che l’UDC aveva posto nel 2014, questa volta non c’era nessun dubbio sul futuro dei Bilaterali. Il popolo svizzero – e i ticinesi in modo molto meno massiccio rispetto a 6 anni fa – non hanno ritenuto percorribile l’abbandono della via bilaterale con l’Unione europea».

Ha vinto più la paura della clausola ghigliottina oppure la convinzione che in Svizzera non c’è un problema di immigrazione?

«Questa paura non era un elemento secondario. Lo abbiamo sempre detto ed era una delle certezze di questo voto: se fosse passato il sì sarebbero caduti i Bilaterali. Era inevitabile che questo fattore avesse un peso per i cittadini. Magari vi era qualche riserva sulla questione dei frontalieri e dell’immigrazione ma soppesando i due elementi la possibile caduta della via bilaterale ha pesato in modo determinante. L’UDC ha sempre fatto leva e impostato le sue campagne sulle paure, ora ha pesato la paura della fine dei Bilaterali, ovvero di un elemento oggettivo della loro stessa iniziativa. Insomma, chi di paura colpisce, di paura perisce».

Il Ticino, ancora una volta, ha votato in maniera critica nei confronti dell’Unione europea. Da Sud delle Alpi arriva l’ennesimo segnale di malcontento, interpretabile come una richiesta di aiuto alla politica. Come e dove occorrerà intervenire?

«Il risultato ticinese era prevedibile e temevo uno scarto molto più ampio ance se le proiezioni delle ultime settimane facevano presagire che l’appoggio all’iniziativa sarebbe stato minore. Bisognerà tenerne conto e non si potrà far finta di nulla. In Ticino c’è disagio e preoccupazione e bisognerà tenerlo presente nell’ambito delle di misure di accompagnamento e di tutela del mercato del lavoro».

Il 9 febbraio 2014 fu anche un voto contro gli imprenditori. A sei anni di distanza non è stato così, ma che responsabilità ha ora questa categoria?

«Gli imprenditori devono far crescere la responsabilità sociale, che una parte molto importante di loro già presenta. Ciò significa non approfittarsi di alcuni vantaggi di una manodopera alla ricerca di condizioni di lavoro migliori di quelle italiane e che accetta salari inferiori a quelli svizzeri. Gli imprenditori dovranno dare il giusto peso alle legittime preoccupazioni del personale residente, soprattutto nel settore terziario che è quello meno tutelato».

Questo voto rafforza la via bilaterale con l’Unione europea. Dà il via libera anche all’accordo quadro?

«No, non direi proprio. Questo voto non è un lasciapassare per la firma dell’accordo quadro, che al momento incontra molte resistenze sia da destra che da sinistra. Bisognerà fare una disamina molto attenta quando si riprenderà in mano questo dossier. Ad oggi non sono date premesse affinché questo accordo raccolga il necessario consenso politico e da parte della popolazione. È una storia tutta da scrivere».

