Il responsabile del Dipartimento neocastellano della sanità, Laurent Kurth, ha esortato la popolazione a fare un autotest del coronavirus una volta la settimana, il martedì. Secondo il consigliere di Stato, i test dovrebbero diventare un’abitudine. Ogni martedì, i neocastellani dovrebbero sottoporsi al rilevamento rapido della COVID-19 grazie a kit forniti gratuitamente dalla Confederazione. Gli autotest dovrebbero diventare una cosa corrente tanto quanto il porto della mascherina, ha rilevato Kurth in un’intervista pubblicata oggi dai quotidiani del gruppo Tamedia. Il martedì è il giorno ideale, poiché numerose persone si contagiano durante il week-end. Il secondo giorno della settimana l’infezione è già rilevabile anche se i sintomi non sono potenzialmente ancora presenti e il rischio di trasmissione non è ancora molto elevato, ha spiegato il consigliere di Stato socialista. Kurth ha aggiunto che è importante che le persone risultate positive all’autotest facciano poi un test PCR il mercoledì per confermare l’infezione. Ciò allevierebbe pure i laboratori durante i fine settimana. Il capo del dipartimento cantonale della sanità ha assicurato che l’approvvigionamento di autotest per la popolazione neocastellana funziona bene. I cittadini sono inoltre pregati di registrare i risultati del test su un apposito sito internet. In 14 giorni, 1’000 risultati sono stati registrati, di cui l’1,5% era risultato positivo, ha indicato Kurth, aggiungendo che con il tempo questa procedura consentirà di seguire ancora più precisamente la propagazione del virus.