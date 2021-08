Al posto di «Mi piace», in tedesco «Gefällt mir», si può quindi leggere «Findi guet!». Niente più «A cosa stai pensando?» (nella versione tedesca «Was machst du gerade?»), ma piuttosto «Was machsch grad?». «Scrivi un commento» (solitamente «Kommentieren»), si trasforma in «Gib din Sänf dezue».

La modifica nel dialetto del nord delle Alpi è possibile sulla versione android e desktop, ma per ragioni tecniche non su quella per iPhone. L’opzione è disponibile una settimana per tutti gli utenti svizzeri che hanno come impostazione base il tedesco.