Facilitazioni per il cambio di sesso

In futuro dovrebbe essere più semplice far modificare l’iscrizione del sesso nel registro di stato civile, senza per forza passare da un giudice. È quanto pensa la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S), secondo cui per un simile passo dovrebbe essere sufficiente una dichiarazione resa al funzionario preposto.

La CAG-S, che ha accolto una progetto in tal senso del Consiglio federale a larga maggioranza, ritiene che chiunque sia intimamente e costantemente convinto di voler cambiare sesso potrà far modificare l’iscrizione nel registri di stato civile.

Tuttavia, anche se col voto preponderante del suo presidente, la CAG-S mantiene la disposizione secondo cui la dichiarazione per il cambiamento di sesso resa da minori necessiti del consenso del rappresentante legale.

Una minoranza auspica invece che si rinunci a questo requisito; molti dei giovani interessati hanno un rapporto assai conflittuale con i loro genitori e ciò costituirebbe per loro un ostacolo troppo grande da superare.

Nessun medico, nessun giudice

Il progetto governativo, presentato nel dicembre scorso, prevede che transessuali e intersessuali possano cambiare più facilmente sesso e nome nel registro dello stato civile mediante una semplice dichiarazione. Non devono venir richiesti né un esame medico né il rispetto di altre condizioni preliminari. Attualmente è necessario far riconoscere il cambiamento di sesso da un giudice.

Da notare che l’adeguamento legislativo prevede che se la persona interessata è sposata, il matrimonio rimane valido. Lo stesso discorso si applica alle unioni domestiche registrate e pure i rapporti di filiazione resteranno immutati.

Nessun «terzo sesso»

Il disegno non mette comunque in questione la struttura binaria del sesso (maschile/femminile): non introduce una terza categoria di genere. Attualmente il governo sta però valutando la possibilità di introdurla e sta redigendo in merito un rapporto in adempimento a due postulati approvati dal Parlamento.

Nel comunicato, il governo ricorda anche si parla di transidentità quando l’identità sessuale percepita nel proprio intimo non corrisponde alle caratteristiche fisiche esteriori (ad esempio un uomo nato nel corpo di una donna). Non esistono statistiche affidabili relative al numero di transessuali in Svizzera.

Si parla invece di variante dello sviluppo sessuale quando un bambino nasce con caratteristiche sessuali che non possono essere attribuite univocamente né al sesso maschile né a quello femminile. Secondo uno studio del Centro svizzero di competenza per i diritti umani, nella Confederazione nascono da 20 a 100 bambini all’anno il cui genere non può essere stabilito con certezza. Queste persone vengono anche definite intersessuali.

©CdT.ch - Riproduzione riservata