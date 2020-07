Escursionismo, ciclismo, jogging e mountain bike sono in continuo aumento e occorre promuovere una coesistenza pacifica. I Grigioni lo fanno con la campagna Fairtrail.

Le attività promozionali hanno fatto capo a video per e-mountain biker e ad inserzioni cartacee per escursionisti e mountain biker. Su entrambi i media si richiama ad virtuosa coesistenza e ad comportamento corretto in mezzo alla natura.