(Aggiornato alle 20.37) Il popolo svizzero non si esprimerà sulle basi legali dell’app di tracciamento SwissCovid. Stando a un tweet del ministro della sanità Alain Berset, il referendum - lanciato da un gruppo in provenienza soprattutto dalla Romandia, contro la modifica della Legge sulle epidemie (LEp) - è fallito.

Un altro membro del comitato «Stop Swiss Covid», François de Siebenthal ha invece deplorato in una nota il fatto che taluni comuni non abbiamo spedito in tempo i formulari con le firme dopo la loro certificazione. «Ciò non è ammissibile», ha sottolineato. A suo avviso, anche «la posta ha creato problemi».