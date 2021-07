Al Tribunale penale federale (TPF) di Bellinzona inizia oggi l’udienza d’appello per un 53enne iracheno condannato in ottobre dallo stesso TPF a 5 anni e 10 mesi per sostegno al sedicente Stato islamico (Isis). Il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un nuovo procedimento a causa del suo comportamento problematico in carcere.