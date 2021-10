Due produttori di farmaci per la disfunzione erettile e un farmacista devono essere sanzionati per intesa nella fissazione dei prezzi di vendita al pubblico. Il Tribunale federale (TF) ha accolto un ricorso del Dipartimento federale dell’economia (DEFR) e rovesciato tre sentenze del Tribunale amministrativo federale (TAF) che annullavano un provvedimento della Commissione della concorrenza (Comco).

La sentenza pubblicata oggi riguarda un farmacista e le filiali svizzere di Bayer e Eli Lilly, che producono rispettivamente i preparati Levitra e Cialis. Dopo una annosa battaglia legale presso le corti supreme con sede a San Gallo e Losanna, le società nel dicembre del 2017 erano riuscite a far annullare una sanzione della Comco per accordo illecito sui prezzi di vendita.

Il TAF di San Gallo aveva allora ritenuto che l’esistenza di accordi verticali - ossia di accordi tra produttori e distributori - non fosse sufficientemente provata, e nemmeno il fatto che i prezzi accordati per i farmaci in questione avessero quale obiettivo una pratica per limitare la concorrenza. La decisione non è però piaciuta al DEFR che è ricorso al TF.