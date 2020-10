La preoccupazione resta forte a Zurigo. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio da SARS-CoV-19 sono stati 328 (1.271 in totale quelli fra sabato e lunedì). Da lunedì è stato avviato un progetto pilota: ora fare il tampone è possibile anche in quattro farmacie del cantone. Tre nella capitale e una a Regensdorf. La richiesta è enorme.

Utile a chi viaggia

A stare male non è solo chi si è ammalato di COVID-19. Anche l’ecconomia soffre. Questo anche per l’assenza di viaggiatori. «La pressione politica per avere un intervento a bassa soglia che faciliti anche il processo per chi viaggia è stata forte», ci spiega Lorenz Schmid, presidente dell’Associazione dei farmacisti zurighesi e responsabile di una delle farmacie che partecipa al progetto pilota. Il suo risultato sarà valutato fra due settimane...