Steffen ha osservato dal canto suo che nelle ultime settimane ci sono stati momenti altalenanti. «Siamo ancora nel mezzo della seconda ondata. Non è ancora finita. La situazione a Basilea Città, ad esempio, dove negli ultimi giorni sono state segnalate più infezioni, lo dimostra». «La domanda più frequente a cui deve rispondere è: quando la pandemia sarà finalmente finita? Non ci sarà una fine a breve termine», ha detto Steffen spiegando che non ci si deve preoccupare: «Come con l’HIV, anche con questa pandemia il mondo imparerà a conviverci e ad adattarsi». Nei prossimi mesi, ha aggiunto, potremo sperare che il vaccino ci aiuti lentamente a tornare alla normalità. Riguardo ai test ha spiegato che è importante sottoporsi al tampone anche in caso di sintomi minimi.

Steffen ha poi dato alcuni suggerimenti per il Natale: «Bisognerebbe fare una sorta di pre-quarantena di due settimane prima di Natale. In questo modo si riduce il rischio di contagiare genitori, nonni e parenti durante le feste. In questo modo è possibile celebrare insieme il periodo natalizio, anche se non è possibile escludere ogni rischio». Steffen ha pure consigliato di comprare i regali già adesso, in modo da non dover andare nei negozi sovraffollati prossimamente. Un suggerimento è di non riunire più di due nuclei famigliari. Mantenere le distanze, e prevedere un menu che lo consenta, è un’altra misura che dovrebbe assicurare la possibilità di festeggiare serenamente». Dopo le feste di Natale bisognerà però prevedere un programmi meno intensi per il Capodanno. Riguardo al menu natalizio e alla tradizione di fare la fondue chinoise, rispondendo a una giornalista, Steffen ha precisato che se questo è il programma per le feste, sarebbe meglio prevedere due diversi caquelon, in modo che i nuclei familiari possano continuare a mantenere le distanze.