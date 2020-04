A causa dell’emergenza coronavirus gli ospedali del canton Zurigo prevedono perdite milionarie e chiedono di poter tornare alla loro normalità. L’ordine da parte di Berna di rimandare le operazioni non urgenti sta infatti svuotando le corsie. «L’arrivo massiccio di pazienti non c’è stato e da quanto si può prevedere non ci sarà», ha detto Orsola Vettori, direttrice dell’ospedale di Zollikerberg e membro del comitato direttivo dell’associazione degli ospedali zurighesi VZK, in un’intervista al «Tages-Anzeiger» pubblicata recentemente.

Nel cantone gli ospedali si sono preparati per tempo per affrontare gli arrivi di pazienti ammalatisi a causa del nuovo coronavirus. Sarebbe quindi opportuno, secondo i nosocomi, mettere fine alle disposizioni federali che obbligano a rimandare gli interventi chirurgici e le terapie non essenziali.

Era tutto pronto

Attualmente tutti i reparti degli ospedali, ad eccezione delle maternità, sono infatti mezzi vuoti. Le perdite finanziarie per gli ospedali zurighesi potrebbero raggiungere le centinaia di milioni di franchi se questa situazione dovesse protrarsi ancora per diverse settimane.

A confermarlo è anche Ronald Alder, sostituto direttore e responsabile per le relazioni pubbliche della VZK. «Di fronte alle decisioni del Consiglio federale e al Governo cantonale, consci di quanto stava succedendo in Italia e poi in Ticino, gli ospedali del cantone si sono preparati alla possibile grande ondata di pazienti ammalati di Covid-19».

Vuoto il 75% dei letti «virus»

Un’ondata per la quale sono stati organizzati 630 letti per pazienti colpiti dal nuovo coronavirus, in isolamento o nei reparti di cure intensive. Un’ondata, però, che fino ad oggi non c’è stata: «Di questi 630 letti ora il 75% è vuoto», spiega Alder. Dei 230 letti muniti di macchine per la respirazione artificiale, 50 accolgono attualmente pazienti. In generale, spiega il responsabile per le relazioni pubbliche della VZK, nel canton Zurigo esistono 3.700 letti d’ospedale. «Solitamente si calcola che un’occupazione dell’80%, quindi circa 3.000 letti, sia ottimale. Oggi solo 1.500 sono occupati».

Il virus a Zurigo è arrivato infatti più tardi rispetto al Ticino, aggiunge. «Questo ci ha dato la possibilità di prepararci. Inoltre la popolazione sta per lo più seguendo le disposizioni del Consiglio federale e del Consiglio di Stato». Finora sono 3.114 i casi registrati nel cantone. Le vittime sono 85.

Personale che non ha da fare

Soprattutto ora che i contagi sono giunti a una stabilizzazione, afferma Alder, bisogna pensare a rifare funzionare gli ospedali.

Perché se da un lato l’assenza di pazienti costa parecchio, dall’altro rende la situazione meno piacevole anche per il personale. «Chi si occupa di pazienti gravi ha tanto da fare. Tutti gli altri sono praticamente senza lavoro». Anche perché anche i pazienti nei reparti di pronto soccorso o i pazienti con malattie croniche sono diminuiti. «Le persone hanno rispetto. Hanno paura di intasare il sistema o di infettarsi. Ci preoccupiamo per chi dovrebbe presentarsi in ospedale e non lo fa. Anche questo è pericoloso».

Agognata normalità

Anche a Zurigo quindi gli occhi sono ora puntati su Berna e sul Consiglio federale, che giovedì deve decidere come procedere con il graduale allentamento dei provvedimenti per contrastare la pandemia. «Evidentemente auspichiamo un ritorno alla normalità. E idee concrete di come poterlo fare il prima possibile», afferma Alder. Che spiega ancora: liberare letti è relativamente facile. I nosocomi zurighesi, anche grazie alla crisi in corso, sono in stretto contatto fra loro. Assieme possono creare posti in poco tempo. Lasciare gli ospedali continuare con le operazioni e gli interventi oggi tenuti «on hold» (ad esempio operazioni ortopediche, interventi per calcoli e ernie, operazioni agli occhi o colonscopie) non significherebbe quindi mettere a rischio il sistema o i pazienti.

Una richiesta di aiuto

La VKZ intanto ha chiesto manforte al Cantone per coprire le perdite. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei nosocomi e del Dipartimento cantonale della sanità stato creato per far fronte alla situazione. La paura però è che gli aiuti economici andranno soprattutto ai maggiori ospedali, lasciando indietro quelli regionali, che però, sottolinea Alder, sono i principali attori per quanto riguarda le cure mediche di base.

Trasporti dal Ticino? Ora non sono più necessari

Per tentare di risolvere la situazione paradossale e per andare incontro alle regioni dove i pazienti ospedalizzati sono molti di più, vari nosocomi zurighesi si sono resi disponibili per accogliere malati ticinesi nelle loro strutture. La direttrice dell’Ospedale di Zollikerberg Orsola Vettori, nell’intervista al «Tages-Anzeiger «citata nell’articolo sopra ha ricordato che anche la struttura da lei amministrata si è messa a disposizione. Senza riscontro positivo: «Non decidiamo da soli», ha specificato. La coordinazione infatti passa dal Dipartimento cantonale della sanità.

E qualche paziente ticinese è infatti già stato accolto in strutture sanitarie oltre Gottardo. A fine marzo, quando nel nostro catone c’è stato un picco di ospedalizzazioni (ora di nuovo diminuite, come si può leggere anche a pag.3) , è stato riportato di spostamenti ad esempio verso il canton Argovia e Zurigo. Come conferma il direttore della Divisione della salute pubblica del DSS Paolo Bianchi, durante il picco, tre o quattro pazienti svizzero tedeschi in cure intense sono stati portati Oltralpe: «In quel periodo, con oltre 400 pazienti Covid ricoverati, di cui più di 70 in cure intense, era meglio essere prudenti. Oggi, però, visto il calo dei ricoveri questo non è più necessario in Ticino. Anche perché alcune strutture, come l’ospedale Moncucco, stanno giustamente riconvertendo i reparti dedicati ai pazienti Covid per tornare a curare i pazienti non Covid un po’ trascurati durante questa crisi»

Bollettino

L’ultimo bollettino zurighese, pubblicato dal Cantone mercoledì sera, indica 3.114 persone risultate positive al nuovo coronavirus. 136 di questi si trovano attualmente in ospedale. 50 necessitano di una macchina per respirare.

Le morti finora registrate sono 85. L’età mediana delle vittime è di 85 anni. L’Ufficio federale della sanità pubblica ieri sera indicava, per il canton Zurigo, un’incidenza di 196,7 casi ogni 100.000 abitanti (contro i 823,8 in Ticino, 906.5 a Ginevra e i 72 di Sciaffusa).

©CdT.ch - Riproduzione riservata