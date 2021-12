Fatevi testare prima di Natale, ci sono gli sconti sui test fai-da-te

Lidl Svizzera ha deciso di mettere in azione i test fai-da-te per dare a tutti la possibilità a un prezzo economico di farsi un tampone prima delle Feste. Dal 22 al 28 dicembre 2021 in tutte le 160 filiali in Svizzera e fino a esaurimento scorte saranno disponibili tamponi nasali in confezione da cinque a 9,99 franchi. Lidl Svizzera – si legge in una nota – vuole garantire a tutti coloro che lo desiderano di poter effettuare un test autodiagnostico prima di incontrare i loro cari, e questo al miglior prezzo.