L’uomo che ha fatto assassinare la sua compagna nel 2008 a Köniz (BE) non beneficerà della liberazione condizionale. Il Tribunale federale (TF) ha infatti respinto un suo ricorso e conferma la decisione della giustizia bernese.

La sezione dell’esecuzione delle pene del Canton Berna nell’agosto 2020 aveva decretato che le condizioni per una liberazione non erano soddisfatte. Una domanda in tal senso era stata inoltrata dall’uomo poiché aveva già scontato i due terzi della pena a 18,5 anni di carcere.