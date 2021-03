Femminicidio, il peso morale delle parole

«Raptus di gelosia». «Delitto passionale». «Se l’è cercata». «Lei lo tradiva». «Amore malato». Sempre più spesso nei racconti di cronaca nera vengono utilizzati i guanti di velluto quando si parla di violenze perpetrate ai danni delle donne. Questi atti, invece, hanno un nome: femminicidio. Con il continuo utilizzo di attenuanti si rischia che le donne subiscano una doppia condanna: quella dei loro «cari» che si trasformano in carnefici e quella dell’opinione pubblica che le giudica moralmente. Ogni anno in Svizzera si registrano circa ventimila segnalazioni di violenza domestica. In media ogni due settimane una donna ne rimane vittima. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono da ricondurre al 23 febbraio scorso: una 22.enne è stata uccisa dal compagno 24.enne a Buchs, nel canton San Gallo, dopo...