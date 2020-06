Ventimila ogni anno: a tanto ammontano le segnalazioni di violenza di genere in Svizzera. In media, ogni due settimane una donna rimane vittima di femminicidio. «Una realtà che deve preoccupare e va combattuta. Per questo le deputate ticinesi alle Camere hanno inoltrato diversi atti parlamentari sul tema», scrivono la consigliera agli Stati Marina Carobbio e la deputata Greta Gysin in un comunicato congiunto.