Verso le 2.30 del mattino, gli agenti della cantonale hanno notato un’automobile che effettuava derapate non autorizzate a Schlieren. Alla vista della polizia il conducente ha tentato di scappare. La sua corsa si è interrotta dopo una collisione con un semaforo. La volante della polizia non è riuscita a fermarsi in tempo e ha centrato il veicolo inseguito e un altro. Il pirata della strada, un 18.enne, e il suo passeggero, rimasto leggermente ferito, sono stati fermati.