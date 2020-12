Aveva pensato di farla franca attraversando il confine ad un valico incustodito, ma il 23enne fermato sabato scorso a Thayngen (SH) a bordo di una vettura con targhe zurighesi non ha fatto i conti con la sfortuna: fermato da una una pattuglia di doganieri in perlustrazione, i funzionari hanno scoperto nel bagagliaio poco più di sei quintali di carne affumicata e salsicce conservate sotto vuoto in sacchetti di plastica.