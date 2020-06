Fernando Giovanoli è stato eletto sindaco di Bregaglia. Nel ballottaggio il candidato indipendente ha ottenuto 399 voti precedendo Maurizio Michael (PLD, 356) e Marco Giacometti (50, indipendente). Giovanoli era già stato il più votato al primo turno dello scorso 7 giugno. La partecipazione è stata del 69%: 827 schede entrate per 1.202 aventi diritto al voto. Il nuovo sindaco entrerà in carica il 1. luglio. Raccoglierà il testimone da Anna Giacometti, che ha deciso di lasciare la carica per concentrarsi sulla politica federale: dallo scorso ottobre è consigliera nazionale. La legislatura si concluderà il 31 dicembre 2023.