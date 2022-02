Molte coppie svizzere che si sono sposate negli ultimi due anni e non hanno potuto festeggiare ora vogliono recuperare con una grande festa di nozze. I locali, i musicisti e i fotografi sono praticamente già tutti prenotati e al completo per i mesi a venire, fa sapere la SonntagsZeitung, che al tema dedica oggi un’inchiesta.

«Se stai iniziando a cercare ora, dovresti puntare dritto al 2024», afferma l’organizzatrice di matrimoni Evelyne Schärer in dichiarazioni riportate dal domenicale. Molte coppie di sposi devono già scendere a compromessi: per esempio tenere la festa in settimana, invece che nel weekend, oppure posticipare all’autunno.