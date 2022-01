Gli organizzatori di eventi per San Silvestro sono soddisfatti dei festeggiamenti nonostante le misure prese contro il coronavirus. Tuttavia, le code si sono allungate a causa dei controlli.

Rispetto agli anni precedenti, non è stato naturalmente un Capodanno normale, ha detto oggi alla radio SRF Alexander Bücheli, portavoce della Commissione svizzera dei bar e dei club (CSBC). A causa delle misure sanitarie - i clienti dovevano essere vaccinati o guariti e inoltre sottoporsi a test per essere ammessi -, gli organizzatori si aspettavano meno ospiti del solito.

Il portavoce non è stato in grado di fornire una cifra precisa o una stima delle perdite finanziarie causate dalle misure sanitarie. Di solito, gli organizzatori realizzano fino al 40% del loro fatturato annuale in novembre e dicembre. Quest’anno, il loro giro d’affari potrebbe essere ridotto del 50-60%, ha detto.