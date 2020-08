Mercoledì le Ferrovie federali svizzere (FFS) hanno presentato l’orario per il 2021 e annunciato che dal 7 settembre fino al cambiamento dell’orario ci saranno diverse limitazioni dell’offerta. Così, nei giorni lavorativi, circa 200 degli oltre 9000 treni in servizio saranno cancellati. In alcuni casi si dovranno utilizzare autobus sostitutivi, il che comporta tempi di viaggio più lunghi.

In una lettera, il direttore dell’UFT Peter Füglistaller si è ora lamentato. L’UFT ha espresso comprensione sul fatto che alcune riduzioni dell’offerta introdotte nel periodo di lockdown vengano mantenute. Ma il fatto che le FFS vogliano ora interrompere temporaneamente intere linee delle S-Bahn non è accettabile: «Non possiamo tollerare questa linea di condotta», cita la radio SRF dalla lettera.

Se le FFS non garantiranno le prestazioni stabilite per il trasporto regionale di persone, la Confederazione non pagherà nulla. Non solo, le FFS dovranno finanziare da sole il servizio sostitutivo. «La Confederazione non paga per questi autobus sostitutivi, questo è affare delle FFS», ha detto il portavoce dell’UFT.