FFS Cargo duramente colpita dal coronavirus

Negli scorsi mesi la situazione è stata resa difficile dal fatto che il sistema di produzione di FFS Cargo - che si definisce parte importante della rete di approvvigionamento nazionale - non è stato in grado di rispondere con sufficiente rapidità ai cambiamenti verificatisi. Inoltre, le diverse esigenze dei clienti non sono state affrontate in modo adeguato. Delle capacità supplementari sono comunque state predisposte per il commercio al dettaglio.