FFS Cargo e La Posta prolungano la loro collaborazione per il trasporto di pacchi, giornali e lettere per altri quattro anni, dal 2023 al 2026. I due partner, in due distinti comunicati odierni, sottolineano la rilevanza ambientale del traffico su rotaia rispetto alla gomma.

Il contratto quadro è stato siglato già il mese scorso, si legge nella nota del servizio stampa delle FFS. L’intesa prevede che il gigante giallo illustri i suoi bisogni con un anno di anticipo, in modo che FFS Cargo possa tenerne conto nella pianificazione di quelle che in gergo tecnico ferroviario sono dette tracce, simili agli slot (o bande orarie) nell’ambito del traffico aereo.

Attualmente FFS Cargo impiega quotidianamente 45 treni per il trasporto di pacchi e 15 per le lettere, per un totale di circa 470 vagoni. Questi circolano giorno e notte, anche se circa il 60% dei trasporti «gialli» avviene tra le 19.00 e le 7.00.

I convogli operano essenzialmente sull’asse est-ovest, dove si trovano i grandi centri di spartizione delle lettere e dei pacchi, e su quello nord-su, dove i treni servono, tra gli altri, i centri di distribuzione di Basilea, Cadenazzo e Visp (VS).

I 60 convogli permettono di risparmiare annualmente 23’760 tonnellate di CO2 e di evitare 183’550 viaggi di autocarri, a vantaggio della tutela dell’ambiente, scrivono le FFS. La Posta si dice attenta alla questione, ma è costretta comunque a ricorrere al trasporto su strada. Lo fa essenzialmente per i percorsi brevi. Circa il 50% di tutti i pacchi e le lettere effettua almeno metà del proprio viaggio in treno.

Il gigante giallo «opta per la ferrovia quando ciò le consente di servire puntualmente le economie domestiche, nonché quando risulta utile in termini economici ed ecologici e fattibile dal punto di vista logistico». Il commercio in linea sta infatti vivendo un vero e proprio boom e la clientela desidera ricevere la merce sempre più in fretta dopo l’acquisto, si legge nella sua nota.

