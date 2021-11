Il personale di locomotiva delle FFS è indignato per il moltiplicarsi delle riprogrammazioni dell’ultimo minuto degli incarichi di lavoro. Lo afferma, in una nota, il Sindacato del personale dei trasporti. «Sono sempre più numerosi i collaboratori e le collaboratrici a lamentare un crescente affaticamento in quanto costretti a sopportare continui cambiamenti imprevisti dei turni di lavoro» si legge nel comunicato. E ancora: «La Sottofederazione del personale di locomotiva del Sindacato del personale dei trasporti (SEV-LPV) esige un rapido miglioramento della situazione e ha quindi presentato alle FFS una risoluzione con le richieste del personale».

«Una collega è venuta a sapere all’ultimo minuto che di punto in bianco la sua pausa pranzo si era trasformata in una breve interruzione del lavoro. Invece di pranzare in un ristorante, si è ritrovata bloccata in una stazione, senza toilette né locale per le pause», racconta a tal proposito Hanny Weissmüller, macchinista e presidente centrale della Sottofederazione SEV del personale di locomotiva (LPV). Weissmüller cita un altro esempio: «Un collega a cui era stato assegnato un turno di lavoro di più di dieci ore si è ritrovato con un turno prolungato di mezz’ora per via di una manovra supplementare». Le FFS, prosegue il Sindacato, giustificano tali cambiamenti con i cantieri aperti o la penuria di organico. Il personale non viene quasi mai consultato, ma si esige la massima flessibilità. Di fatto si aggira completamente il diritto di codiscussione, che invece dovrebbe essere garantito.