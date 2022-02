Neuchâtel

Martedì mattina un uomo è riuscito a sequestrare la moglie, malgrado gli fosse stato imposto il divieto di avvicinarla, i due sono stati ritrovati gravemente feriti in un’auto finita in un precipizio - L’accaduto ha riacceso le polemiche sull’efficacia delle misure di prevenzione per le vittime di violenza famigliare