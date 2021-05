Quando i mezzi di soccorso sono arrivati, gli ultimi tre piani erano già stati evacuati, indica il servizio di soccorso cittadino «Schutz and Rettung» (SRZ). In seguito anche altre stanze hanno dovuto essere sgomberate a causa del fumo. I pazienti interessati sono una quarantina circa, una dozzina dei quali sono stati trasferiti in altri ospedali della città.