Due incendi scoppiati nelle scorse ore a Höri, nel canton Zurigo, e a Schwarzenbach, nel canton San Gallo, hanno provocato ingenti danni materiali. In particolare il primo rogo ha distrutto un edificio catalogato come monumento storico, con danni valutati fino a un milione di franchi.

Nella località zurighese non lontana da Bülach le fiamme sono divampate verso le 3.00 della scorsa notte in una palazzina plurifamiliare inserita nell’elenco degli edifici storicamente rilevanti.

I nove abitanti sono riusciti a mettersi in salvo da soli, nessuno è rimasto ferito, precisa oggi la polizia cantonale zurighese. All’arrivo dei pompieri l’edificio era già in gran parte avvolto dalle fiamme e i lavori di spegnimento si sono protratti per diverse ore. Ignote per ora le cause del rogo.