Un incendio divampato ieri sera in un capanno attiguo a una baita situata a Bercher (VD) ha provocato ustioni a due persone, di cui una ricoverata in gravi condizioni all’ospedale universitario di Losanna.

Avvertiti di quanto stava accadendo, sul posto sono giunti vari soccorritori, tra cui un elicottero della Rega che ha trasportato in ospedale i malcapitati, due uomini di 55 e 61 anni domiciliati nella regione. Il più anziano dei due è rimasto gravemente ustionato e al suo arrivo all’ospedale è stato posto in coma artificiale. Il capanno è andato in cenere.