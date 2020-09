Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha condannato oggi a lunghe pene detentive due genitori, nel frattempo divorziati, per gravi e prolungati maltrattamenti ai danni di due figli, che venivano rinchiusi in cantina, picchiati e lasciati senza cibo. L’uomo passerà 16,5 anni dietro le sbarre, la donna 12.

Il periodo di reclusione inflitto alla coppia non va lontano dalle richieste del pubblico ministero, ovvero 15 anni per il padre e 13 per la madre. L’accusa aveva parlato di prove schiaccianti a loro carico, supportate da dichiarazioni «sobrie, credibili e coerenti» effettuate dai bambini. Altri indizi inconfutabili sono emersi per esempio dalle testimonianze di insegnanti, vicini e medici.