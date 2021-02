Filmati porno invece delle tradizionali (e rassicuranti) informazioni sugli orari di partenza dei tram e sulle attrazioni circostanti. È quanto accaduto martedì a Zurigo, come spiegato dal Blick online, dove un pannello elettronico è stato manomesso. Alla fermata Stauffacher, infatti, i passanti sono stati attratti da immagini, diciamo così, particolari. Sul monitor, infatti, si potevano vedere video del famoso sito per adulti Pornhub oltre a pubblicità dubbie. La scena ha provocato ilarità fra i passanti, ma non è chiaro come l’episodio sia potuto accadere. Un portavoce della Città ha spiegato al Blick che, attualmente, sono in corso chiarimenti con l’azienda fornitrice del servizio. Ursulina Stecher, della società che gestisce il pannello, Clear Channel, dal canto suo ha dichiarato: «L’attacco è stato effettuato direttamente sullo schermo, qualcuno deve essersi collegato con il dispositivo sul posto». Clear Channel sta indagando sulle modalità con cui, appunto, lo schermo è stato manomesso. «Non ci era mai successo niente del genere prima». Verrà presentata una denuncia contro ignoti alla polizia mentre il sistema di sicurezza, durante la notte, è stato resettato.