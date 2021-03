Nel 2019 la situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche era particolarmente positiva. La Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali hanno realizzato importanti eccedenze. Per contro, nel 2020 e 2021, a causa della pandemia di COVID-19, le finanze pubbliche della Svizzera hanno dovuto e dovranno far fronte alla più grande crisi economica degli ultimi decenni e a conti in profondo rosso. Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche potrebbe pertanto aumentare sensibilmente. Ciononostante, nel confronto internazionale, il tasso d’indebitamento rimane basso.

Con una quota dell’eccedenza dell’1,4 per cento del prodotto interno lordo (PIL), nel 2019 le amministrazioni pubbliche hanno ottenuto il miglior risultato dal 2008. La Confederazione, i Cantoni e le assicurazioni sociali hanno realizzato eccedenze e, con lo 0,8 per cento, la Confederazione ha registrato il saldo più elevato. Negli anni 2020 e 2021 la pandemia di COVID-19 e le misure adottate per attenuarne le ripercussioni economiche lasciano tracce pesanti nei bilanci pubblici. Nel 2020 ingenti perdite fiscali della Confederazione e una forte crescita delle uscite nella maggior parte dei settori parziali determinano un deficit pari al 2,6 per cento del PIL. A seguito della pandemia, sono stati attuati a livello federale, ma anche cantonale, diversi provvedimenti di politica finanziaria per un costo pari a circa 17 miliardi di franchi.

Dato il perdurare della seconda ondata pandemica, anche per il 2021 sono stati decisi provvedimenti di ampia portata per attenuare le ripercussioni economiche (tra cui provvedimenti di Confederazione e Cantoni per i casi di rigore). Per l’insieme delle amministrazioni pubbliche questi provvedimenti potrebbero raggiungere quasi 23 miliardi di franchi. Nel contempo, vista la diminuzione del gettito fiscale registrata innanzitutto da Cantoni e Comuni, l’onere delle amministrazioni pubbliche resta molto alto. Il deficit per l’insieme delle amministrazioni pubbliche potrebbe raggiungere il 3,5 per cento del PIL.

Alla luce degli consistenti disavanzi, per il 2020 e il 2021 è attesa una forte progressione dell’indebitamento in tutti i settori. Nel 2021 il tasso d’indebitamento rapportato al capitale di terzi potrebbe raggiungere il 45,7 per cento del PIL. Per il tasso d’indebitamento secondo i parametri di Maastricht è atteso un aumento al 30,2 per cento. Nonostante l’incremento del debito, nel confronto internazionale il tasso d’indebitamento della Svizzera rimane basso. Le finanze pubbliche della Svizzera si trovano ancora in buono stato grazie alla riduzione del debito precedente alla crisi pandemica.

Rischi

Le maggiori incertezze per le finanze pubbliche sono legate al decorso della pandemia. Se la Svizzera o i suoi partner commerciali principali dovessero subire altre ondate pandemiche e adottare nuovamente misure drastiche, la situazione finanziaria delle amministrazioni pubbliche potrebbe peggiorare ulteriormente. Di converso, un decorso favorevole della pandemia che consentisse di sospendere anzitempo le misure di protezione e gli aiuti economici di ampia portata, potrebbe ridurre i disavanzi.

