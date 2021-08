Per un raffronto internazionale, stando alla documentazione dell’AFF, il tasso d’indebitamento della zona euro per il 2021 è del 124,6% e del 123,2% per il 2022. Per i Paesi confinanti, come l’Italia, i tassi sono, rispettivamente, del 187,7% per il 2021 e del 185,4% per il 2022. Per la Germania i dati indicano per il 2021 l’83,6% e per il 2022 l’82,5% e per la Francia il 147,3% e il 145,7%. Meglio fa l’Austria: 114,1% e 113,5% per il biennio sotto esame. La media OCSE indica il 134,5% per il 2021 e il 135,3% per il 2022.