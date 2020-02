Il testo, accolto con 15’904 voti contro 13’654, esige che i partiti pubblichino i bilanci delle campagne per le elezioni e le votazioni con i nomi di privati e società che donano più di 3000 franchi in un anno. Chi si candida per una carica pubblica a livello comunale o cantonale dovrà inoltre dichiarare i propri legami d’interesse.

Ritenendola di difficile applicazione, il governo e la maggioranza del parlamento erano contrari all’iniziativa. La legge introduce in effetti l’obbligo di presentare delle liste per le elezioni degli esecutivi cantonali e comunali. Con il sistema maggioritario finora in vigore, ogni avente diritto al voto era in teoria eleggibile.