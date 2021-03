Finanziare la formazione dei piloti rimasti a terra

Creare un fondo per finanziare l’istruzione, la formazione e la riqualificazione delle persone che perdono il lavoro a causa dei cambiamenti strutturali nell’industria dell’aviazione. È quanto propone una mozione della consigliera nazionale ecologista Marionna Schlatter (ZH). Il settore «si trova in una doppia crisi», scrive la deputata nell’atto parlamentare: da un lato la pandemia ha portato il traffico aereo a un punto morto; un rapido recupero ai livelli precedenti alla crisi sanitaria non è in vista. Dall’altro, avverte la verde, di fronte alla crisi climatica, «un ridimensionamento del settore dell’aviazione è inevitabile, almeno finché lo sviluppo tecnologico non renderà possibile un’aviazione senza emissioni». A soffrire di questo cambiamento strutturale saranno gli impiegati. Il sostegno...