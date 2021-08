A corto termine, «la Svizzera non crollerà senza un accordo quadro», nota Martin Eichler in un’intervista diffusa oggi dal quotidiano Le Temps. «Ma come si può osservare con medtech», l’industria svizzera della tecnologia medica che in maggio ha perso il libero accesso al mercato interno dell’UE, l’effetto degli accordi bilaterali con l’Unione europea s’indebolirà, aggiunge.